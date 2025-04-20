شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من رصف شارع روض الفرج بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية .



وفي هذا السياق، قامت مديرية الطرق والنقل ضمن الخطة الاستثمارية لها بالانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع روض الفرج بالكامل بحى روض الفرج لتيسير حركة المرور بالشارع.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وقامت مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لها بتطوير ورفع كفاءة شارع نهضة مصر بطول ألف متر وعرض 37 متر بحي السلام ثان ، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة ، وتركيب الأرصفة الجديدة ، كما قامت بإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة وجاري عمل طبقة الأسفلت السطحية الجديدة.



ويعد شارع نهضة مصر امتداد لشارع الأربعين الذي قامت المديرية بإنشاءه حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الاسماعيلية الصحراوي .

كما قامت مديرية الطرق ضمن أعمال خطتها الاستثمارية بتطوير شارع 77 بحي البساتين بطول 600 متر يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد ذكي ، حيث قامت بكشط طبقة الاسفلت المتهالكة ورصفه بطبقة اسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع .



أعمال التطوير وتحسين الطرق