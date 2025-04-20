شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الرئيس السيسى يبذل جهدا كبيرا لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهدا كبيرا لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي قضية مصر منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن الحرب على قطاع غزة تخطت كل المعايير الإنسانية.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "الإنسانية غائبة في الصراعات التي نشهدها خاصة في قطاع غزة.. ومصر تبذل كل الجهود سواء داخليا أو خارجيا من أجل إحلال السلام في فلسطين".

وتابع البابا تواضروس الثاني: "هناك محاولات لتدمير البنية التحتية في قطاع غزة ونحن أمام أمر خطير والإنسان يبعد عن ربه ونري هذه المشاهد الصعبة وندعو إلى السلام والحفاظ على الأسر وأن يعيشوا في سلام".