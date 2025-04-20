شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المهنئين بعيد القيامة المجيد، ذلك بالمقر البطريركى، بكوبري القبة.



وشارك في الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، حيث حرص عدد من الآباء الكهنة، على اصطحاب شعب كنائسهم، من أجل تهنئة صاحب الغبطة، بقيامة الرب يسوع من بين الأموات.



واستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك، عدد من الرهبان والراهبات، وبعض وفود الأنشطة الرسولية المختلفة، والشخصيات المختلفة الأخرى.



وقدم الأب البطريرك كلمات الشكر والتشجيع للحاضرين، مهنئًا إياهم، بعيد القيامة لمجيد، كما دعا غبطته الجميع إلى مُعايشة فرح القيامة في حياتهم، وأن تكون قيامة مَلك السلام سبب سلام في كنائسنا، ومنازلنا.



بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بالعيد



استقبال بطريرك الأقباط الكاثوليك المهنئين بالعيد