شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية لعام 2025-2026 في 14 كلية 4 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الدراسة بـ جامعة القاهرة الأهلية اعتبارا من العام الجامعى 2025/2026، بمقرها الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى عدد من البرامج الأكاديمية المتميزة التى تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة الأهلية سوف تبدأ الدراسة بها من خلال 14 كلية، تضم 22 برنامجًا، تمثل نموذجًا حديثًا للجامعات التى تواكب متطلبات العصر وتستجيب للاحتياجات الوطنية والإقليمية فى مجالات حيوية مثل الطب، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد، والإعلام.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، أن الجامعة الأهلية تعمل على تقديم تعليم بجودة متميزة يعتمد على الابتكار والتفكير النقدي، ويُعِدّ خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية تم تطويرها بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية المرموقة على المستوى الدولي، وتجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن إطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية يأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية لتوسيع نطاق التعليم الجامعى وتوفير فرص تعليمية متطورة تلبى احتياجات التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد سامى عبد الصادق إلى أن فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعى 2025-2026 سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 مايو، وأنه سوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل ومصروفاته.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العطار مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن البرامج الدراسية التى ستبدأ الدراسة بها بكليات جامعة القاهرة الأهلية لمنح درجة البكالوريوس تشمل كليات الطب (بكالوريوس الطب و الجراحة)، وطب الأسنان (بكالوريوس طب الأسنان)، والصيدلة (بكالوريوس الصيدلة فارم دي- صيدلة اكلينيكية)، والعلاج الطبيعى (بكالوريوس العلاج الطبيعي)، والتمريض (بكالوريوس التمريض)، والطب البيطرى (بكالوريوس الطب البيطري)، والهندسة (بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام، وبكالوريوس هندسة إدارة المشروعات والبنية التحتية، وبكالوريوس الهندسة الكهربية و الطاقة المتجددة)، والحاسبات والذكاء الاصطناعى (بكالوريوس الأمن السيبرانى والشبكات، وبكالوريوس هندسة البرمجيات)، والعلوم (بكالوريوس التقنية الحيوية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية/الميكروبيولوجي)، وكلية الأعمال (بكالوريوس إدارة الأعمالE، وبكالوريوس المحاسبةE، وبكالوريوس التأمينE)، والاقتصاد ( بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات، وبكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية، وبكالوريوس السياسات العامة)، والإعلام (بكالوريوس الإعلام)، والقانون (ليسانس الحقوق)، والتربية للطفولةالمبكرة (بكالوريوس إعداد معلمى علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة).

وأضاف الدكتور محمد العطار، أن الجامعة قد حددت 3 طرق للرد على استفسارات الراغبين فى التعرف على كافة البيانات المتعلقة بجامعة القاهرة الاهلية، وذلك من خلال زيارة مقر الجامعة الأهلية بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر من السبت إلى الأربعاء من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهرًا، أو من خلال البريد الإلكترونى ([email protected])، أومن خلال زيارة الموقع الإلكترونى لجامعة القاهرة الأهلية على الرابط التالي:

https://cnu.cu.edu.eg/