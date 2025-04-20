شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شم النسيم .. أجواء مستقرة ربيعية نهارا معتدلة ليلا على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 21 أبريل شم النسيم ، حيث يشهد غدا أجواء مستقرة ربيعية حارة خلال ساعات النهار معتدلة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين غدا معتدلة وتسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بأجواء شم النسيم فى الحدائق والمتنزهات .

ويشهد اليوم الأحد 20 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.



كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.