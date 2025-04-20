شكرا لقرائتكم خبر عن فى فترة نقاهة للتعافى.. بدء قداس عيد الفصح فى الفاتيكان بدون البابا فرانسيس والان مع تفاصيل الخبر

بدأت احتفالات عيد الفصح اليوم الأحد، في الفاتيكان، بدون رئاسة البابا فرانسيس للطقوس، بينما يواصل البابا البالغ من العمر 88 عاما، تعافيه من الالتهاب الرئوي الثنائى.

وأشار موقع الفاتيكان نيوز، إلى أنه بدلاً من ذلك، احتفل الكاردينال أنجيلو كوماستري، رئيس كهنة كاتدرائية القديس بطرس ، بالقداس في الهواء الطلق أمام آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس وألقى العظة التي أعدها البابا فرنسيس، على الرغم من أنه شارك أمس في طقوس سبت النور.

كانت الساحة مليئة بأزهار النرجس والزنابق والزهور الأخرى التي تبرعت بها هولندا في صباح ربيعي بارد ولكن مشمس.

ولم يظهر البابا فرانسيس علناً إلا مرات قليلة منذ عودته إلى الفاتيكان في 23 مارس بعد إقامة 38 يوماً في المستشفى، وقد غاب البابا عن مراسم الجمعة العظيمة والسبت العظيم التي تسبق عيد الفصح، لكن كان من المتوقع أن يظهر يوم الأحد، بحسب كتيب القداس والخطط الليتورجية التي نشرها الفاتيكان.

يعد عيد الفصح اللحظة الأكثر فرحًا في التقويم الليتورجي المسيحي، عندما يحتفل المؤمنون بقيامة المسيح بعد صلبه. ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والأرثوذكس بعيد الفصح هذا العام في نفس اليوم، وقد اتسم بإعلان روسيا عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح في حربها في أوكرانيا.

تتضمن احتفالات عيد الفصح في الفاتيكان عادة القداس ، وهو خطاب يُلقى من الشرفة فوق مدخل الكنيسة والذي يلخص عادة القضايا العالمية الحرجة والمعاناة الإنسانية، ولم يتبق إلا أن نرى ما إذا كان فرانسيس سيلقي الخطاب أم سيكتفي بإلقاء البركة في النهاية.