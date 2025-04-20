شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الرنجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى ، كما تطرح الرنجة بسعر 140 جنيها للكيلو، كما يتم توفير الأسماك المملحة والمدخنة والفسيخ.

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الأسواق والتصدى لاى مخالفات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك ، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بتوفير منتجات الرنجة والاسماك الممحلة والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواحن وكل ما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات وطرحها بأسعار مخفضة من 25 الى 30% .

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددًا على انتظام عمل المجمعات خلال فترة الإجازة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات لافتا إلى أنه تم توجيه كافة الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.