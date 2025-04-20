شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه سلسلة نصائح هامة للوقاية من سرطان المثانة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 10:10 ص

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من سرطان المثانة والتى تشمل :-

-في حالة حدوث عدوى أو التهاب المثانة، يجب الحرص على العلاج بشكل فعال لتجنب سرطان المثانة.​​

-الامتناع/ الإقلاع عن التدخين.​​

-اتباع جميع تعليمات السلامة في حالة التعامل مع المواد الكيميائية التي قد تسبب المرض أو تمثل خطورة على الإنسان.​​

-اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات ذات الألوان المختلفة؛ فمضادات الأكسدة في الفواكه والخضراوات قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.​​

-الحرص على شرب السوائل وخاصةً الماء باستمرار.​

وتؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض مثل ظهور دم بالبول أو غيرها من الأعراض لتشخيص حالة المريض وتحديد السبب.​​