شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه سلسلة نصائح هامة للوقاية من سرطان المثانة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 20 أبريل 2025 10:10 ص
وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من سرطان المثانة والتى تشمل :-
-في حالة حدوث عدوى أو التهاب المثانة، يجب الحرص على العلاج بشكل فعال لتجنب سرطان المثانة.
-الامتناع/ الإقلاع عن التدخين.
-اتباع جميع تعليمات السلامة في حالة التعامل مع المواد الكيميائية التي قد تسبب المرض أو تمثل خطورة على الإنسان.
-اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات ذات الألوان المختلفة؛ فمضادات الأكسدة في الفواكه والخضراوات قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
-الحرص على شرب السوائل وخاصةً الماء باستمرار.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض مثل ظهور دم بالبول أو غيرها من الأعراض لتشخيص حالة المريض وتحديد السبب.
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