شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 20 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 24 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 18 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.