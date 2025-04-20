شكرا لقرائتكم خبر عن القربان المقدس أحد أهم الطقوس في الكنيسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القربان المقدس هو أحد أهم الطقوس في الكنيسة، إذ قال ميلاد جرجس، أقدم صانعي القربان، في كنيسة السيدة العذراء مريم بحارة زويلة، إنه يُصنع من مكونات بسيطة: الدقيق والماء والخميرة فقط، دون أي إضافات أخرى. يُعد القربان وفق تقاليد صارمة، حيث يتم عجنه وتقطيعه، ثم يُختم بختم يحمل نقوشًا دينية مثل "أكسيوس أكسيوس"، مما يضفي عليه طابعًا روحانيًا فريدًا بعد ذلك، يُترك ليختمر قبل أن يدخل الفرن ليُخبز بدرجة حرارة مناسبة تعطيه الشكل المطلوب.

وأضاف ميلاد جرجس، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تحمل أحيانًا كل قربانة ختمًا خاصًا، يتوسطه صليب كبير تحيط به 12 صليبًا صغيرًا، رمزًا للمسيح وتلاميذه. كما يُنقش عليها عبارة "قدوس الله" باللغة القبطية، وهي التسبحة التي أنشدها الملائكة أثناء دفن السيد المسيح.

وأكد أنه يتميز "الحمل"، وهو القربان المخصص للمذبح، بخصوصية أكبر: "يجب أن يكون عدده فرديًا (3، 5، 7، 9، 11)، كما ينبغي أن يكون مدورًا تمامًا، وأن يكون ختمه في المنتصف بدقة. يختلف ختم "الحمل" عن القربان العادي، فهو أكبر حجمًا ويحمل رموزًا دينية خاصة. عند صناعته، تُقرأ المزامير أثناء العجن، نظرًا لاعتباره جزءًا مقدسًا من الطقس الكنسي".

ميلاد جرجس أحد أقدم صانعي القربان