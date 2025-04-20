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كيف يمكن التخلص من أعراض الربو؟.. وزارة الصحة تجيب

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كيف يمكن التخلص من أعراض الربو؟.. وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الأحد، 20 أبريل 2025 07:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتشاف المبكر لمسببات الربو يجعل الشخص أقل عرضة لنوبات شديدة ولن تحتاج أيضًا إلى الكثير من الأدوية للسيطرة على الأعراض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة ( الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح) والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميًا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من  النصائح للوقاية من الربو والتى تضمنت :

1. تجنب المثيرات:
- تجنب التعرض للمواد التي يمكن أن تثير الربو، مثل الغبار، والروائح القوية، والدخان، والمواد الكيميائية.

2. الحفاظ على بيئة نظيفة:
- حافظ على منزلك نظيفًا وخاليًا من الغبار والعفن.
- استخدم مرشحات هواء في منزلك لتحسين جودة الهواء.

3. تجنب التدخين:
- تجنب التدخين والتعرض للدخان الناتج عن السجائر.

4. تناول نظام غذائي صحي:
- تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
- تجنب الأطعمة التي يمكن أن تثير الربو، مثل الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية.

5. ممارسة بانتظام:
- ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين صحة الرئتين وتقليل أعراض الربو.
- تجنب ممارسة الرياضة في الأجواء الباردة أو الجافة.

6. الحفاظ على وزن صحي:
- الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الربو.

7. استخدام الأدوية بشكل صحيح:
- إذا كنت تعاني من الربو، تأكد من استخدام أدويتك بشكل صحيح واتباع خطة العلاج التي وضعها الطبيب.

8. الفحص الطبي الدوري:
- قم بزيارة الطبيب بانتظام لمراقبة حالتك الصحية وضبط خطة العلاج إذا لزم الأمر.

9. تجنب الحساسية:
- إذا كنت تعاني من حساسية، تجنب التعرض للمواد التي تسبب الحساسية.

10. الحفاظ على النظافة الشخصية:
- حافظ على نظافتك الشخصية واغسل يديك بانتظام لتجنب الإصابة بالعدوى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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