شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن التخلص من أعراض الربو؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 20 أبريل 2025 07:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتشاف المبكر لمسببات الربو يجعل الشخص أقل عرضة لنوبات شديدة ولن تحتاج أيضًا إلى الكثير من الأدوية للسيطرة على الأعراض.
وتابعت وزارة الصحة والسكان : بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة ( الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح) والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميًا.
ووجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للوقاية من الربو والتى تضمنت :
1. تجنب المثيرات:
- تجنب التعرض للمواد التي يمكن أن تثير الربو، مثل الغبار، والروائح القوية، والدخان، والمواد الكيميائية.
2. الحفاظ على بيئة نظيفة:
- حافظ على منزلك نظيفًا وخاليًا من الغبار والعفن.
- استخدم مرشحات هواء في منزلك لتحسين جودة الهواء.
3. تجنب التدخين:
- تجنب التدخين والتعرض للدخان الناتج عن السجائر.
4. تناول نظام غذائي صحي:
- تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
- تجنب الأطعمة التي يمكن أن تثير الربو، مثل الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية.
5. ممارسة الرياضة بانتظام:
- ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين صحة الرئتين وتقليل أعراض الربو.
- تجنب ممارسة الرياضة في الأجواء الباردة أو الجافة.
6. الحفاظ على وزن صحي:
- الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الربو.
7. استخدام الأدوية بشكل صحيح:
- إذا كنت تعاني من الربو، تأكد من استخدام أدويتك بشكل صحيح واتباع خطة العلاج التي وضعها الطبيب.
8. الفحص الطبي الدوري:
- قم بزيارة الطبيب بانتظام لمراقبة حالتك الصحية وضبط خطة العلاج إذا لزم الأمر.
9. تجنب الحساسية:
- إذا كنت تعاني من حساسية، تجنب التعرض للمواد التي تسبب الحساسية.
10. الحفاظ على النظافة الشخصية:
- حافظ على نظافتك الشخصية واغسل يديك بانتظام لتجنب الإصابة بالعدوى.
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