شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: ورش عمل للتوسع فى استخدام نباتات الزينة بمعرض زهور الربيع والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن معرض زهور الربيع سوف يشهد ضمن فعالياته تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.

أضاف عزوز أنه تم تجديد الأرصفة وشبكة الطرق الداخلية داخل المتحف الزراعى المقام به المعرض وذلك باستخدام بلاط الإنترلوك بمساحات كبيرة، لتسهيل حركة العارضين والزائرين .

أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إلى أن تاريخ المعرض يمتد لـ 92 عامًا ، وكان الهدف منه الترويج للزهور والنباتات المحلية وتعريف الجمهور بأحدث التطورات في عالم البستنة، و مع مرور الزمن، تطور المعرض ليشمل عروضًا من كبرى المشاتل والشركات الزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد افتتح أمس السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الأوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين.