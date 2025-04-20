شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة إعلام عين شمس تكشف استعدادات الكلية لامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 03:00 ص

كشفت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، أن امتحانات نهاية العام مقرر لها أن تبدأ فى نهاية شهر مايو المقبل.

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكلية انتهت مؤخرًا من امتحانات الميدتيرم وبدأت عمليات التصحيح.

ولفتت إلى أنه استعداداً لامتحانات نهاية العام بدأت الكلية الإعداد مبكرا لاختيار مواعيد الامتحانات طبقا للمواعيد المتاحة لمبنى الامتحانات والذى يشهد عقد الامتحانات لكلية الحاسبات والمعلومات أيضًا.

وأشارت عميدة كلية الإعلام، إلى أنه تم مخاطبة الإدارة الطبية لاتخاذ كل التدابير الطبية الخاصة بالامتحانات، فضلًا عن مخاطبة الإدارة الهندسية لمراجعة المبنى وتوفير كل اللوجستيات الخاصة بالامتحانات وتوفير كل سبل الراحة بلجان الامتحانات.

وتابعت: بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس تم توزيع أعضاء هيئة التدريس على الكنترولات، وتم إبلاغهم باللوجيستيات الخاصة بإعداد وتجهيز أوراق الإجابة، لافته إلى أن أعداد الطلاب يقدر بحوالى 2000 طالب وطالبة.