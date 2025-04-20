شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تؤجل جمعيتها العمومية للانعقاد 9 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تعذر إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل موعد الجمعية العمومية العادية والتى كان من المقرر إنعقادها، الجمعة 18 أبريل 2025، مشيرة إلى أنه بناءا على ذلك، فقد تم تأجيل الجمعية العمومية العادية ليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الفحص والمراجعة لميزانية النقابة.

وأوضحت أن جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969 ، هو:

- مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

- مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها.

- ما يستجد من الأعمال .



