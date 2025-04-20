شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القيامة المجيد فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

وشارك في الصلاة والاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس مراد، راعي الكاتدرائية، والأب بيشوي عبد المسيح، والأب باخوم عويضة.

وعقب كلمة العظة، قدم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، الشكر والتقدير والامتنان لجميع الذين حرصوا على تقديم التهنئة، بعيد القيامة المجيد، وفى مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى أناب عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، وكذلك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أناب سيادة اللواء وليد فرحات العميد، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق قد استقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد، من كبار الشخصيات، والقيادات المختلفة، قُبيل قداس عيد القيامة المجيد.