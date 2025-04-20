أخبار × 24 ساعة.. توجيه باستئناف نشاط سلاسل منشآت غذائية بعد استيفاء الاشتراطات

بعثة الأهلى تصل اليوم من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونز فى دوري الأبطال الأحد، 20 أبريل 2025 01:30 ص

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 20- 4- 2025 الأحد، 20 أبريل 2025 01:00 ص





بعثة الأهلى تغادر جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبى مع صن داونز السبت، 19 أبريل 2025 11:41 م

الجابونى باتريس مبيامى حكما لبيراميدز وأورلاندو فى إياب نصف النهائى السبت، 19 أبريل 2025 09:39 م

وسام أبو على يخضع لفحص طبى بعد عودة الأهلى من جنوب أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 09:31 م

ثنائى بيراميدز أحمد سامى ومصطفى فتحى يخضعان لكشف المنشطات السبت، 19 أبريل 2025 09:28 م

مدرب بيراميدز عن حكم لقاء أورلاندو: "أحب أفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة" السبت، 19 أبريل 2025 08:34 م

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:34 م

رئيس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا عقب التعادل مع صن داونز: أرجوكم محدش يقول مبروك السبت، 19 أبريل 2025 08:26 م

موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:09 م

فى لقاء الأهداف الملغاة.. بيراميدز يعود بتعادل مثير أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:02 م