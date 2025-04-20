أخبار × 24 ساعة.. توجيه باستئناف نشاط سلاسل منشآت غذائية بعد استيفاء الاشتراطات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية:
وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط سلاسل منشآت غذائية بعد استيفاء الاشتراطات
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة
البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالعباسية.. صور
هيئة الإسعاف تدفع بـ3000 سيارة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم
حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟.. الإفتاء تجيب
تعرف على مواعيد قطارات المصيف من القاهرة لمطروح
وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث المنيا
حكم إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا المتقاربة.. دار الإفتاء توضح
مديريات التعليم: استمرار الدراسة غدا الأحد 20 أبريل والإثنين إجازة لجميع الطلاب
وزارة الأوقاف تحدد "الأرض المباركة".. موضوع خطبة الجمعة القادمة
تحويل مسار محور صلاح سالم وإزالة كوبرى السيدة عائشة.. تفاصيل
وزيرة البيئة: معرض الزهور يروج لفكرة عودة الطبيعة ويعكس قدرة الأيادي المصرية على الإبداع
الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مركز الأسنان التخصصي ببورسعيد
وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد
رئيس الطائفة الإنجيلية: منطقة الشرق الأوسط تمتلئ بالتحديات والصراعات المؤلمة
السكة الحديد تطلق قطارا مخصوصا فى شم النسيم من القاهرة للإسكندرية والعكس
وزير العمل ونائب وزير الموارد البشرية السعودي يبحثان اتفاقية الفحص المهني لتصدير العمالة
قطاع الشئون الصحية بالقاهرة: تطبيق خطة التأمين الطبي لأعياد شم النسيم
وزير الإسكان: استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية
انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بحضور 18 وزير عمل
صندوق مكافحة الإدمان ينفي الكشف العشوائي للمخدرات لجميع فئات الشعب
الطقس غدا.. حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة
شيخ الأزهر يلتقي رئيسة القومى لحقوق الإنسان ويبحثان سبل تعزيز التعاون
حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن؟.. الإفتاء تجيب السبت، 19 أبريل 2025 10:06 م
مدرب بيراميدز عن حكم لقاء أورلاندو: "أحب أفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة" السبت، 19 أبريل 2025 08:34 م
فسيخ بـ"البستاشيو".. أحدث افتكاسات الأسماك المملحة فى شم النسيم.. فيديو السبت، 19 أبريل 2025 08:13 م
فى لقاء الأهداف الملغاة.. بيراميدز يعود بتعادل مثير أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:02 م
رئيس قسم القلب بطب قصر العينى يقدم روشتة لعدم التعرض للسكة القلبية.. فيديو السبت، 19 أبريل 2025 07:31 م
بيراميدز يضغط على أورلاندو لتسجيل الهدف الأول بعد مرور 60 دقيقة السبت، 19 أبريل 2025 07:26 م
مصر نموذج فريد فى التماسك الوطنى والأمان.. غدا فى الخليج 365 السبت، 19 أبريل 2025 07:00 م
الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز فى ذهاب نصف نهائي أفريقيا.. صور السبت، 19 أبريل 2025 03:48 م
رئيس الوزراء: الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية فى ملف دعم الصناعة السبت، 19 أبريل 2025 03:42 م
لماذا تتوقف عضلة القلب.. الأعراض والإسعافات الأولية السبت، 19 أبريل 2025 03:00 م
الطقس غدا.. حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة السبت، 19 أبريل 2025 02:22 م
وسام أبو علي خارج مباراة الأهلي وصن داونز بسبب إجهاد العضلة الضامة السبت، 19 أبريل 2025 01:55 م
إعلام فلسطيني: ظهور "النور المقدس" من قبر المسيح بمدينة القدس.. فيديو السبت، 19 أبريل 2025 02:01 م
أول صور لحادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين فى المنيا السبت، 19 أبريل 2025 01:49 م
بعثة الأهلى تصل اليوم من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونز فى دوري الأبطال الأحد، 20 أبريل 2025 01:30 ص
مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الأحد 20- 4- 2025 الأحد، 20 أبريل 2025 01:00 ص
بعثة الأهلى تغادر جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبى مع صن داونز السبت، 19 أبريل 2025 11:41 م
الجابونى باتريس مبيامى حكما لبيراميدز وأورلاندو فى إياب نصف النهائى السبت، 19 أبريل 2025 09:39 م
وسام أبو على يخضع لفحص طبى بعد عودة الأهلى من جنوب أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 09:31 م
ثنائى بيراميدز أحمد سامى ومصطفى فتحى يخضعان لكشف المنشطات السبت، 19 أبريل 2025 09:28 م
مدرب بيراميدز عن حكم لقاء أورلاندو: "أحب أفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة" السبت، 19 أبريل 2025 08:34 م
تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:34 م
رئيس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا عقب التعادل مع صن داونز: أرجوكم محدش يقول مبروك السبت، 19 أبريل 2025 08:26 م
موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:09 م
فى لقاء الأهداف الملغاة.. بيراميدز يعود بتعادل مثير أمام أورلاندو بجنوب أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 08:02 م
إلغاء هدف ثان لبيراميدز أمام أورلاندو في ذهاب نصف نهائي أفريقيا السبت، 19 أبريل 2025 07:55 م
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