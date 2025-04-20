شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يوجه الشكر للرئيس السيسى على تهنئته بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

وجَّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محبته وتهنئته، ومشاركته الطيبة من خلال التهنئة التي وجَّهها إلى جميع المصريين الأقباط في مختلف أنحاء العالم.

ووجَّه البابا، خلال ترؤسه قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الشكر لجميع المسؤولين الذين حضروا وقدَّموا التهاني، قائلاً: "نصلي دائمًا أن يمنحنا الله هذه المحبة ويُديمها، وأن يحفظنا جميعًا في سلامه، ويرفع عنا الحروب والصراعات، ويمنح العالم الهدوء والطمأنينة".

وأضاف: "نصلي من أجل بلادنا، أن يحفظها الله وسط صراعات هذا العالم، ويمنحنا دومًا هذه المحبة والوحدة التي تجمعنا، كما اعتدنا دائمًا على أرض مصر".

كان قداسة البابا تواضروس الثانى ترأس قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء السبت، في تمام الساعة التاسعة.

وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء السبت، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وانتشارًا واسعًا لقوات الشرطة، لتأمين مراسم الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.