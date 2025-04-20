شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات: خدمات وإعانات غير مسبوقة للسائقين من أجل حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

قالت نقابة النقل والمواصلات، إنها اتخذت قرارات بحزمة متميزة من الخدمات والإعانات الاجتماعية والصحية للسائقين المشتركين بها بدءًا من 1 يناير 2024، في إطار سعيها الدائم لتحسين أوضاع السائقين وأسرهم وتوفير حياة كريمة تليق بتضحياتهم اليومية.

وتشمل المزايا:

- تعويض بقيمة 120 ألف جنيه في حالة الوفاة بسبب حادث أثناء العمل.

- تعويض مماثل فى حالات العجز الكلى أو الجزئى حسب نسبة العجز.

- صرف مبالغ مالية عند انتهاء الخدمة.

- دعم مالي عند الزواج، وأيضًا لكل من المولود الأول والثانى.

- إعانات عند المرض، واستشارات قانونية مجانية.

- تخفيضات كبيرة على خدمات الرعاية الصحية.



وأوضحت النقابة أن هذه الحزمة جاءت كجزء من رؤية جديدة بدأت منذ لحظة تأسيس النقابة المستقلة، بعدما عانى السائقون لسنوات من غياب الخدمات الحقيقية والجمود داخل النقابة الرسمية، التي لم تكن تسمح بالتغيير أو تداول القيادة.

وأضافت النقابة،"بدأنا بفكرة... وبإصرارنا حولنا الحلم لحقيقة. اليوم نحتفل بأننا لم نُحسّن أوضاع أعضائنا فقط، بل أجبرنا الأطراف الأخرى على التطوير والتغيير، وهو في حد ذاته انتصار لنضال السائقين في مصر."

وأكدت النقابة ستواصل العمل من أجل المزيد من المكاسب والخدمات، وأن ما تحقق هو مجرد بداية لطريق طويل يستحقه كل سائق مجتهد في مصر.