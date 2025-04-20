شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

قدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال ترأسه لوفد المحافظة في زيارته لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بمدينة الجيزة.

رافق محافظ الجيزة، اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان فى استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

من جانبه، رحب الأنبا ثيؤدوسيوس بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مهنئًا الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد ومتمنياً أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

وتقدم أسقف الجيزة، بالشكر والتحية لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية للحضور والمشاركة ولجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

رافق المحافظ خلال زيارته إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، ومدير مديرية الأوقاف.



