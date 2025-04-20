شكرا لقرائتكم خبر عن حكم إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا المتقاربة.. دار الإفتاء توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلاة الجمعة من أهم الشعائر الدينية التي تجمع المسلمين في يوم الجمعة لأداء العبادة بشكل جماعي، لكن في بعض المناطق قد يواجه المصلون تحديات تتعلق بعدم كفاية المساجد لاستيعاب الأعداد الكبيرة أو بسبب المسافة الطويلة التي قد تُسبب لهم مشقة في الوصول إليها.

وفى هذا الإطار، يتساءل البعض عن حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة لدار الإفتاء المصرية قائلا: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟، فإنه يوجد فى بعض القرى مسجد كبير يسع المصلين، ويوجد في الشوارع الجانبية زوايا تُصلَّى فيها الصلوات الخمس، فهل يجوز إقامة الجمعة في هذه الزوايا؟.

وجاء الجواب من دار الإفتاء: الأصل أن تصلى الجمعة في المسجد الكبير الذي يسع المصلين، فإن ضاق أو بعدت المسافة بحيث لا يستطيع المصلُّون الذهاب إليه إلا بمشقة فحينئذ تجوز صلاة الجمعة في الزوايا ولا حرج فيها، على أنَّه ينبغي مراعاة ضوابط الجهات المنظمة لإقامة الجمعة في الزوايا.