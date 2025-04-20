شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مصير المحتجز الإسرائيلى الأمريكى عيدان ألكسندر غير معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت بتصريحات جديدة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة فى قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة إن حياة الأسرى في خطر بسبب "عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وشدد على أن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية.

وجاء في تصريحات أبو عبيدة أن الاحتلال يزوّر شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتل أسراه.

وأوضح أن المقاومة تعمل على حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.

وفي السياق ذاته، كشف الناطق باسم القسام أن المقاومة "تمكنت من انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان ألكسندر، ولا زال مصير الأسير والآسرين مجهولا".