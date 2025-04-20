شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالعباسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لترأس قداس عيد القيامة المجيد.

وكان قد أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الترتيبات الخاصة بصلوات قداس عيد القيامة المجيد إذ تم التنسيق مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى مطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.



وأوضح المركز أن هناك دعوتين منفصلتين، واحدة لحضور صلوات الجمعة العظيمة، وأخرى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.



وأكد أنه غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب، كما أنه تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.



جدير بالذكر أنه لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية وعلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وتفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت، وسيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.