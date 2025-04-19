شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استغلال عدد من قطع الأراضى لإنشاء مدارس لتقليل الكثافات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة والمنيرة الغربية والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة، في إطار اجتماعاته الدورية لبحث ملفات العمل والخطط التنموية.

وأكد المهندس عادل النجار، خلال الاجتماع أن التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل ركيزة أساسية لحل المشكلات وتحقيق التنمية المنشودة، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وناقش المحافظ، مع الحضور سبل استغلال بعض الأراضي الفضاء في إقامة عدد من المدارس بتلك الدوائر من خلال سرعة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول، كما تم بحث توفير عدد من المواقف الحضارية ومدى إمكانية الاستفادة من المواقف القديمة الكائنة حاليًا مع رفع كفاءتها لخدمة المواطنين بشرط عدم إعاقتها للحركة المرورية بمحيطها.

وفي قطاع الصحة، عرض عدد من النواب بعض المشكلات التي تواجه المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق دوائرهم.

وكلف محافظ الجيزة، كلًا من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة الجيزة، بالمرور المفاجئ على المستشفيات بنطاق المحافظة، لمواجهة أي ملاحظات والتعامل مع المخالفات والتأكد من انتظام العاملين وسير عملية تقديم الخدمات للمترددين والنزلاء.

وناقش محافظ الجيزة، مشروعات الرصف والتطوير الجارية بطرق منشأة القناطر وكرداسة وأوسيم ونسب الإنجاز، موجهًا ببحث عدد من مشروعات الطرق بإمبابة والمنيرة الغربية ومنع تعديات المحال ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع بإمبابة والمنيرة والوراق لتيسير الحركة المرورية وتنظيم المرور بعدد من القطاعات لتفادي التكدسات وضمان سلامة المارة والمركبات.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي وتوصيل الوصلات المنزلية بالمشروعات المنفذة بتلك الدوائر.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن دوائر إمبابة والمنيرة الغربية والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرو المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.