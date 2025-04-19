شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني توفير فرص للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، مع نظيره الأردنى خالد البكار للتباحث فى العديد من الملفات المشتركة.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين وفى كافة المجالات، وتناقشا الوزيران فى تفعيل سبل التعاون المشترك فى مجالات التدريب المهنى من أجل التشغيل، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال المصريين، وأصحاب الأعمال فى المملكة الأردنية الهاشمية، فى نفس الوقت.

وأكد الوزير جبران على جاهزية وزارة العمل فى توفير كافة أنواع العمالة فى جميع القطاعات والمهن التى يحتاجها سوق العمل الأردنى.

واثنى الوزيران على عملية الربط الالكترونى بين البلدين فى مجال تنقل الأيدى العاملة.

وأشار الوزير الأردنى إلى جاهزية سوق العمل الأردنى لاستقبال كوادر مصرية خلال الفترة المقبلة، للعمل فى بعض المجالات والمهن المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل المصرية.

واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة، والتعاون فى المحافل العربية والدولية فى كافة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك.