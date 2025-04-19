شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشرطة النسائية تخطف الأنظار خلال "البرامج التدريبية المتطورة" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الداخلية، فيلم حول البرامج التدريبية المتطورة التى تخضع لها الكوادر الشرطية النسائية المشاركة فى عمليات حفظ السلام.

منذ انطلاقها، خاضت الشرطة النسائية رحلة طويلة من التحدي. كانت البداية بمشاركة محدودة في بعض المجالات التي تم تخصيصها للنساء، مثل التفتيش النسائي في الأقسام والمرور على الطرق، لكن مع مرور الوقت، وتزايد الثقة في كفاءتها، توسع دورها ليشمل كافة الأنشطة الشرطية، بدءًا من العمل في فرق مكافحة الجريمة، وصولًا إلى حملات التوعية المجتمعية، وتفعيل دورها البارز في محاربة العنف ضد النساء والأطفال.

اليوم، نرى الشرطة النسائية لا تقتصر مهامها على مجالات معينة بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هيكل جهاز الشرطة، هناك قصص من التضحية والشجاعة على كل زاوية من هذه الطريق، يمكن للمرأة أن تقف في وجه الجريمة والمخاطر، وأن تتحمل مسؤولية حماية الأرواح، وأن تكون أداة فاعلة في تطبيق القانون، دون أن تُقلل مهامها من قدرتها الأنثوية الفائقة.

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