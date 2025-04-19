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مظاهرة في تل أبيب ضد سياسات نتنياهو وللمطالبة بإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين

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مظاهرة في تل أبيب ضد سياسات نتنياهو وللمطالبة بإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

السبت، 19 أبريل 2025 08:11 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، بانطلاق مظاهرة في تل أبيب ضد سياسة نتنياهو وللمطالبة بإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين تجمعوا على حدود قطاع غزة سعيا منهم التسلل للقطاع تمهيدا لاستيطانه، بحسب القاهرة الإخبارية.

وتجمع المستوطنون فى خيام بالقرب من "كيبوتس سعد" على حدود غزة، لقضاء عشاء عيد الفصح، والذى لطالما اعتبرته " ناحالا" حافزًا لإقامة مستوطنات جديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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