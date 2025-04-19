شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في تل أبيب ضد سياسات نتنياهو وللمطالبة بإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها، بانطلاق مظاهرة في تل أبيب ضد سياسة نتنياهو وللمطالبة بإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين تجمعوا على حدود قطاع غزة سعيا منهم التسلل للقطاع تمهيدا لاستيطانه، بحسب القاهرة الإخبارية.

وتجمع المستوطنون فى خيام بالقرب من "كيبوتس سعد" على حدود غزة، لقضاء عشاء عيد الفصح، والذى لطالما اعتبرته " ناحالا" حافزًا لإقامة مستوطنات جديدة.