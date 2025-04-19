شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم القلب بطب قصر العينى يقدم روشتة لعدم التعرض للسكة القلبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام صلاح أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى، أسباب التوقف المفاجئ في القلب والذى كان السبب في وفاة الفنان سليمان عيد، إن الوفاة المفاجئة قد تحدث بأعراض مثل آلام الصدر أو النهجان أو اضطراب في عضلة القلب، وقد تحدث بدون أعراض، وقد يكون الشخص سليم وتحدث له وفاة مفاجئة، وقد يكون مصابا بمرض في القلب ولا يلاحظ الأعراض التي تحدث له.

وأوضح أن الشخص قد لا يكون مريضا، وتحدث له وفاة مفاجئة، أو ممكن أن يكون سليم وتحدث له وفاة مفاجئة، مؤكدا أنه على المريض أن لا يهمل أى أعراض يشتكى منها، موضحا أنه إذا اشتكى من أعراض في القلب أقصاها ساعة حتى يتم إنقاذه، مؤكدا أنه قد يتعرض لأعراض ثم يتوقف قلبه فجأة ويمكن ألا تحدث له أعراض نهائيا، حيث يحدث له اضطراب مفاجئ في ضربات القلب تؤدى إلى الوفاة.

وقال إن المريض قد يحدث له اضطراب في دقات القلب لمدة دقائق أو أعراض بسيطة مثل عدم الارتياح أو ضيق بالتنفس، سواء حدث ذلك أو حدث بأعراض فإنه يمكن أن تحدث الوفاة المفاجئة، موضحا أن الأعراض قد لا تكون شديدة، وبالتالي قد لا يشعر بها المريض مثل الشعور بعدم الراحة أو القيء أو اضطراب ضربات القلب، أو النهجان أو حدوث أعراض قد تتشابه مع أعراض الجهاز الهضمى وعليه الذهاب إلى الطبيب فورا.



وقال الدكتور هشام صلاح إن أسباب الوفاة المفاجئة هو حدوث اضطراب في ضربات القلب وتكون خطيرة جدا إذا لم يتم إسعافها خلال ثوانى وليس دقائق، أو قصور الشرايين التاجية، ومظاهر هذه القصور قد تظهر لأول مرة، أو نتيجة بعض العيوب الخلقية أو الجلطة المفاجئة في الرئة وهى من أسباب الوفاة المفاجئة.

الوقاية من أمراض القلب..

وأوضح أنه لمنع الإصابة بأمراض القلب يجب أن نقوم بالخطوات التالية للوقاية من الإصابة:

لا تنتظر حدوث الأعراض، وعمل متابعة دورية، ومنع التدخين، وعدم الإصابة بالسمنة، ومتابعة الكوليسترول، والسكر وضبط ضغط الدم، وهى العوامل المسببة لأمراض القلب، ولا ننتظر حتى ظهور الأعراض ونعالج العوامل المسببة لأمراض القلب.

وقال: لا بد أن نعرف رقم المستشفى ورقم الطوارئ وعدم البحث عن طبيب عند حدوث مشاكل مفاجئة بالقلب وأى أعراض غريبة نذهب إلى المستشفى فورا، موضحا، إنه إذا طرأت عليك اعراض مفاجئة غريبة مثل آلام الصدر والنهجان واضطراب نبضات القلب والدوخة، لابد من الذهاب الى الطبيب فورا مؤكدا، إن من 10% إلى 20 % من حالات الوفاة هي وفاة مفاجأة، مضيفا، إن الوفاة المفاجأة تكون صادمة للأقارب والأهل لأنها تحدث بدون مقدمات.

متلازمة القلب المكسور وتاثيرها على القلب..

وأضاف، إن الحالة النفسية والزعل الشديد يؤديان الى مشاكل كثيرة بالقلب مثل متلازمة القلب المكسور والذى يحدث مع شدة الزعل، ويأتي المريض بآلام بالصدر وكتمة نفس، وكأن المريض مصابا بقصور بجلطة بالقلب، ويمكن عمل قسطرة للمريض ونفاجأ إنه لا يعانى من وجود جلطة وانما يعانى من أعراض الجلطة فقط نتيجة الزعل، موضحا، ان الزعل الشديد يؤثر على الجهاز الثمبثاوى بالجسم ويؤدى الى اضطراب شديد في ضربات القلب ويؤدى الى الوفاة المفاجئة.



وقال، إن معظم حالات القلب المكسور قد تأتى على شكل أعراض جلطة وبعد فترة يعود القلب الى طبيعته مرة أخرى، موضحا إن جسم الانسان فيه أجهزة حركية، وأجهزة عصبية لاإرادية والمتمثل في الجهاز الثمبثاوى والذى يفرز ادرنالين ونورادرنالين، والجهاز الثمبثاوى إذا أفرز كميات كبيرة من الادرنالين والنورادرنالين يتسبب في حدوث متلازمة القلب المكسور.

كيف أحافظ على صحة قلبى؟

احافظ على صحة قلبى بعدم التدخين، وتناول الأكل الصحى، وممارسة الرياضة وعدم السمنة وعمل فحص دورى، ونذهب للطبيب قبل حدوث أعراض، موضحا إن الضغط لا يأتي بصداع وكثير من المرضى يعانون من الضغط، ولا يعلمون، ومرض السكر ولا يعلمون، وكوليسترول وهم لا يعلمون، موضحا، إننى استطيع أن أتحكم في منع الإصابة بأمراض القلب بمنع التدخين ومنع السمنة وتناول الأكل الصحى.

