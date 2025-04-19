شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بمسقط تشارك فى احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الجالية المصرية فى مسقط مساء اليوم السبت بعيد القيامة المجيد ، وشهدت الكنيسة المصرية بمسقط ليلة مصرية بامتياز وأجواء اتسمت بالمودة والتآخى.

شارك السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان وأعضاء السفارة، فى قداس القيامه المجيد مع القمص الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عُمان.

وفي كلمته هنأ السفير خالد راضى الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مسقط وأبناء الجالية الأقباط ، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أبناء الجالية المصرية لإخوانهم بمناسبة عيد القيامه المجيد .

وقدم السفير التهنئة للاقباط فى الكنيسة، مؤكدا أن مصر تشهد الاحتفالات بعيد القيامة وسط حالة من الوحدة والمحبة التى يعيشها الشعب المصرى ، انطلاقا من وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وتأكيداً على ما تتطلبه رفعة مصر من تضافر جميع أطياف المجتمع.

وأشاد السفير المصرى بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين المسيحيين.

واستقبل الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عُمان السفير، المصرى، والحضور وألقى كلمة رحب فيها بالجميع، وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح، بين الجميع .

وتقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر الخير والتقدم وأن يعم الأمن والسلام على مصر وأن يحفظها من كل شر، وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع.



كما تقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر الخير والتقدم وأن يعم الأمن والسلام على مصر وأن يحفظها من كل شر، وسط التطور الكبير الذى يشهده الجميع.

وهنأ الاب سوريال أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد القيامه المجيد مشيداًبروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين.

حضر الاحتفال المستشار السياسى محمد عبدالمنعم، و عقيد بحري أركان حرب محمد جمعة والسيدة حرمه، والقنصل منة الله ضياء الدين.