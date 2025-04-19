شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فلسطينية: نوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقنا بشكل دقيق والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن انتهاكات دولة الإحتلال الإسرائيلي نوثقها بشكل دقيق، لأن هذا التوثيق يعطينا الأرضية للذهاب إلى المحاكم الدولية لتقديم القضية الفلسطينية بالشكل المطلوب مرفق الدليل والبراهين، موضحة أن في القضايا السابقة التي تم تقديمها لمحكمة العدل الدولية كان بها العديد من التقارير الواضحة التي رصدت ما جرى بالأراضي المحتلة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «لا زلنا نتكاتف مع أشقائنا العرب لكي نحصل على حقنا، والدعم المطلوب من المجتمع الدولي، وأداتنا في الفترة الحالية هو القانون الدولي والمنظمات الدولية والفتوى الدولية التي أصدرت من أعلى هيئة قانونية في العالم «محكمة العدل الدولية» ورأي الشارع أيضًا بشكل عام الذي يؤيد الحق الفلسطيني وظل ينادي به دائمًا».

وتابعت: «نعتمد على القانون الدولي في أخذ حقوقنا، وإسرائيل يجب أن تُحاكم من خلال هذا القانون والمنظمات الدولية، وكل القوانين الدولية التي تصدر عنها»، معلنة عن عقد مؤتمر دولي في منتصف هذا العام الجاري بقيادة السعودية وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين».