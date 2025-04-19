شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج بسبب التسهيلات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن نسبة الصادرات المصرية تزيد للخارج مع الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الأخيرة، لدعم قطاع الصناعة والصادرات، وتذليل كل الاجراءات التي تواجه المصانع وتيسيرات الإفراج الجمركي.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن مجمل إجراءات الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كانت تهدف لتحسين مناخ الاستثمار، وهذا يهدف إلى التوسع في المشروعات ومجال توطين الصناعة، وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأكد متحدث الوزراء، أن هناك مجالات عديدة زاد فيها التصدير للخارج، وهذا ما انعكس في زيارة رئيس الوزراء اليوم لمدينة العاشر من رمضان، وشملت مصانع في مجال الأدوية والصناعات الغذائية والمعدات الكهربائية والبنية التحتية، والعديد من الصناعات، وخاصة الصناعات التي يوجد فيها مزايا نسبية للمنتج المصري.

وتابع: "نمتلك قدرًا كبيرًا من الخبرة في العديد من الصناعات ولدينا سعر تفضيلي، واستطعنا نصدر للعديد من الدول وفي نفس الوقت الصناعات المصرية الواعدة أنه من خلال التطورات الحالية الدولية من فرض رسوم هذا يعطي ميزة لتصدير منتجات مصرية للدول المتقدمة وفي أسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية فتحت أبوابها لاستقبال المنتجات المصرية".

