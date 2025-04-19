شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن تشغيل سوق اليوم الواحد فى شارع المطار بالمنيرة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، تشغيل سوق اليوم الواحد فى شارع المطار بالمنيرة الغربية، وتفقد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أجنحة السوق المختلفة، والتقى عددًا من العارضين.

واطلع على جودة المعروضات وتنوع السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالأسعار المقررة وتطبيق معايير النظافة والسلامة داخل السوق.

وأوضح السكرتير المساعد، أن تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المحافظة مستمرة في تنظيم مثل هذه المبادرات والأسواق المتنقلة في مختلف الأحياء، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان انتظام عمل الأسواق وجودة الخدمات المقدمة.

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.



تشغيل سوق اليوم الواحد فى شارع المطار بالمنيرة



تشغيل سوق اليوم الواحد فى شارع المطار بالمنيرة



تشغيل سوق اليوم الواحد فى شارع المطار بالمنيرة



