شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة يضبط 10.6 طن رنجة وفسيخ فاسد.. والمحافظ يوجه بتشديد الحملات والان مع تفاصيل الخبر

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .

وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بعدة حملات خلال الأسبوعين الماضيين على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط 10 أطنان و645 كجم فسيخ، وسردين، وملوحة، ورنجة، وبطارخ، وأسماك متغيرة الخواص، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 200 كجم كبدة، وسجق، وكلاوي، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 26 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.