شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار الأمين العام، بأسمى آيات التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الطوائف المسيحية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

معربين عن خالص تمنياتهم لقداسته ولجميع الإخوة المسيحيين بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى وطننا العزيز مصر بالخير واليمن والرخاء.