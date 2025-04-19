رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية

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الدكتور مصطفى مدبولي يُشيد بكفاءة البرامج التدريبية المقدمة على أعلى مستوى ودورها المهم في توفير العمالة الماهرة لسوق العمل المصرية والأجنبية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: حريصون على الارتقاء بمستوى التدريب بالمصلحة لتخريج خريجين ومتدربين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل أعمال التطوير بالمركز تتضمن رفع كفاءة 3 مباني وإنشاء مبنى SERENA الصديق للبيئة وتحديث الورش والمعامل والفصول وإنشاء وتجهيز 3 معامل وتدريب 2500 شاب وفتاة في 12 مهنة مختلفة تنسيق بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية لتيسير الربط بين خريجي مراكز المصلحة والمصانع والشركات الباحثة عن عمالة مدربة دراسة عمل توأمة أو اتفاقات تعاون مع الكليات أو المعاهد الفنية بمنطقة العاشر من رمضان لتحقيق الاستفادة لطلاب الجامعات من المعامل الحديثة الموجودة بمركز المصلحة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان بعد الانتهاء من تأهيله في إطار مشروع التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة "MEPEP" والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور مارتينو ميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور نيكولا توتشي، المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، واللواء أ.ح مهندس/ إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكفاءة البرامج التدريبية المقدمة على أعلى مستوى، والتي تؤهل الخريجين لسوق العمل وفق متطلباته الراهنة والمستقبلية، ودورها المهم في توفير العمالة الماهرة لسوق العمل المصرية والأجنبية، مؤكدا أهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التدريب التي تُقدم للطلاب، وذلك في إطار الجهود الكبيرة من قبل الدولة للنهوض بالتعليم الفني والمهني.

وتضمنت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء زيارة الفصول الدراسية النظرية، والمعامل والورش مثل معمل التحكم الآلي ومعامل أساسيات الكهرباء، ومعمل الطاقة المتجددة ومعمل الهيدروليك والنيوماتيك وورش المعادن، وورش الملابس الجاهزة، وورش التدريب على اللحام وصيانة السيارات، ومبنى SERENA، والذي يعد أول مبنى تعليمي عام مستدام وصديق للبيئة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وخلال الجولة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت رفع كفاءة 3 مباني (مبنى الدراسة النظرية- مبنى ورش المعادن- مبنى ورش الكهرباء) وإنشاء مبنى SERENA والذي يضم معامل للوسائط المتعددة والميكاترونكس والطاقة المتجددة، إلى جانب تحديث الورش والمعامل والفصول وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 3 معامل جديدة، بما يسهم في توفير بيئة حديثة ومتطورة للتدريب في مختلف المجالات الفنية؛ وذلك بهدف تقديم تدريب مجاني لعدد 2500 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 18-40 عاماً من محافظة الشرقية في 12 مهنة مختلفة، وتوظيف 30% من الحاصلين على التدريب بالمصانع والشركات، بما يسهم في تعزيز وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الفرص الاقتصادية في مصر.

كما أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الارتقاء بجودة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وقيام مراكز المصلحة بتقديم مستوي تدريبي ومهني راقي يسهم في تخريج متدربين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، وذلك في القطاع الخاص في مصر وخارجها، في إطار المحاور العاجلة لاستراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، وكذا الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.

مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، بما يسهم في تأهيل وتطوير القوى العاملة الفنية، بالتنسيق مع الجهات التدريبية التابعة لوزارة الصناعة؛ حيث قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في إدارة مراكز المصلحة البالغ عددها 44 مركزاً بما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

و في الوقت نفسه، أكد الوزير ضرورة قيام المصلحة بعمل توأمة، أو اتفاقات تعاون مع الكليات أو المعاهد الفنية بمنطقة العاشر من رمضان؛ حتى يستفيد طلاب الجامعات من المعامل الحديثة الموجودة بمراكز التدريب بالمصلحة ليجمع الطالب والخريج بين شقي الدراسة النظرية والعملية، وخاصة أن عدداً كبيراً من المتدربين بالدورات القصيرة والتحويلية التي تقدمها المصلحة من طلاب وخريجي مختلف كليات الهندسة والتعليم الصناعي والتكنولوجي.

وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية لتيسير الربط بين خريجي مراكز المصلحة والمصانع والشركات الباحثة عن عمالة مدربة، لافتاً إلى ضرورة دراسة تشغيل المركز بالكامل على الطاقة الشمسية واتباع آليات ترشيدية لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخدمة في التدريب، إلى جانب تقييم المنتجات التي يتم إنتاجها في معامل وورش المركز وإمكانية فتح منفذ لبيع المنتجات التي تم تصنيعها وإنتاجها بواسطة الطلبة.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني هي الذراع التنفيذية والفنية لوزارة الصناعة لتدريب وتخريج عمالة فنية ماهرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وهي تمتلك 44 مركز تدريب مهني و117 محطة تدريبية، وتقدم تدريباً في 59 مهنة مختلفة (من بينها مهن مستحدثة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وبرمجة التطبيقات الصناعية)، وتمنح المصلحة دبلوم التلمذة الصناعية بنظام ثلاث سنوات، إلى جانب مركز التكنولوجيا المتميز، الذي يمنح دبلوم فني فوق متوسط بنظام السنتين في تخصصات الميكاترونكس، والمصاعد، والجلود، كما تقدم المصلحة دورات تدريبية تحويلية لتغيير مسار العاملين ودعم الباحثين عن عمل وفقاً لمتطلبات سوق العمل.