شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: أمريكا تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت "القناة 12" العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن التقييم السائد في إسرائيل بعد جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، هو أن واشنطن تخلت عن مطالب تفكيك برنامج إيران النووى أو صفر تخصيب.

وأضافت القناة العبرية إن ذلك سمح لإيران بالموافقة على جولة محادثات احترافية في روما وجولة ثالثة من المحادثات السبت المقبل.

وتعتبر المحادثات في روما استمرارا مباشرا للعملية الدبلوماسية التي بدأت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، وكانت تهدف إلى دراسة إمكانية تحقيق تقدم في الملف النووي الإيراني.

وجرت المحادثات في صيغة اتصالات غير مباشرة، حيث عقد الوفدان الأمريكي والإيراني في غرف منفصلة وقام وسطاء عمانيون بتمرير الرسائل بينهما وهو الشكل الذي تفضله إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

واختتمت يوم السبت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في السفارة العمانية بالعاصمة الإيطالية روما.