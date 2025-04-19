شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى: زيادة "بدل" الصحفيين تمت بالفعل وستكون من 25 إلى 30% والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أنه تم إقرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالفعل وسوف تكون من 25 إلى 30%، وأضاف البلشي أن ما يهمه هو تغيير عدد من القوانين لصالح الجماعة الصحفية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمدينة المنصورة مع الصحفيين، وطالب الجميع بالمشاركة فى الانتخابات القادمة، وإبداء الرأي.

يذكر أن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، أعلن عن ترشحه رسميًا لدورة ثانية على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في مايو 2025، وقد تقدم بأوراق ترشحه في 9 فبراير 2025، مؤكدًا أن قراره جاء استجابةً لرغبة عدد كبير من الزملاء في استكمال ما بدأه خلال دورته السابقة، خاصة في ملفات الحريات وتعيين الزملاء المؤقتين والصحف المعطلة.

وأوضح البلشي أن برنامجه الانتخابي يركز على الملفات الخدمية التي تهم أعضاء الجمعية العمومية، مثل الإسكان والعلاج، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى سعيه لتفعيل قانون إصدار الصحف، الذي يشترط تعيين 70% من القوة البشرية قبل إصدار الصحيفة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الصحفيين الاقتصادية.

يُذكر أن خالد البلشي قد فاز بمنصب نقيب الصحفيين في مارس 2023 بعد حصوله على 2450 صوتًا مقابل 2211 صوتًا لمنافسه خالد ميري.