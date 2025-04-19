أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تفقد خلال جولته اليوم بالعاشر من رمضان، مجموعة من المصانع في عدد من المجالات المختلفة من بينها الأدوية والصناعات الغذائية ومكونات المعدات الكهربائية ومعدات المرافق والبنية التحتية والنقل، مضيفا أن الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعة، وهناك إقبال كبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.