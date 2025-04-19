أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يعزى "تشيسيكيدي" فى ضحايا حادث غرق مركب بنهر الكونغو
أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخراً في نهر الكونغو.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تفقد خلال جولته اليوم بالعاشر من رمضان، مجموعة من المصانع في عدد من المجالات المختلفة من بينها الأدوية والصناعات الغذائية ومكونات المعدات الكهربائية ومعدات المرافق والبنية التحتية والنقل، مضيفا أن الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعة، وهناك إقبال كبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.
التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد وذلك خلال زيارته إلى تونس.
أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 32 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج .. بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الاوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين.انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بحضور 18 وزير عمل
انطلق منذ قليل؛ فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك امام 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والعبور، والتي تشمل الأرصفة والبردورات والمرافق، والإنارة، وغير ذلك.
نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
قالت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل لم تستبعد إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة لدعم مثل هذه الخطوة."الرئيس الروسي يعلن عن هدنة بمناسبة عيد الفصح مع أوكرانيا
أفاد الكرملين اليوم السبت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح، على أن تتوقف كل الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم.
سعر الذهب اليوم السبت 19- 4- 2025.. وفقا لآخر التحديثات
ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي، وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، كالآتى:
عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.
الطقس غدا.. حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 20 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.
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