شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك "نسور الحضارة 2025" والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك (نسور الحضارة-2025) بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والصينية .