شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تفاؤل شديد من رجال الصناعة بالمستقبل والإجراءات المتخذة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

عقب انتهاء جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإعراب عن سعادته لقيامه بجولة اليوم، مؤكدا أن مثل هذه الجولات الميدانية، وخاصة إذا كانت مرتبطة بقطاع الصناعة، تكون مصدرا للسعادة والتفاؤل، في ضوء ما نشهده خلال تلك الجولات من تطورات إيجابية في مجال التصنيع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: جولة اليوم في مدينة العاشر من رمضان التي امتدت على مدار أكثر من 4 ساعات تفقدنا خلالها 5 مجمعات صناعية، مشيرا إلى أن كل مجمع منها مكون من عدد من المصانع، كما أن هذه المجمعات تغطي مجموعة متنوعة من الأنشطة والمجالات؛ حيث بدأنا بقطاع الأدوية، وبعد ذلك مجموعة المواد الغذائية، بالإضافة إلى مصانع ومجمعات مرتبطة بالصناعات المعدنية، مثل الكابلات، بجانب مجمع آخر مرتبط بصناعة الطلمبات، وهو مجال مهم للغاية، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير هذه النوعية من الطلمبات التي تحتاجها الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومشروعات الري، والصرف الصحي، ومياه الشرب.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الملاحظ في كل زيارة أن هناك نهضة كبيرة ملموسة، وهناك تفاؤل شديد من رجال الصناعة بالمستقبل، وبالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا القطاع من جانب الدولة والحكومة للنهوض به، كما أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تصدر أسبوعيا خلال اجتماعاتها الدورية مختلف القرارات ذات الصلة، ومن بينها التراخيص المطلوبة، وتخصيص الأراضي، فضلا عن إتاحة الأراضي المرفقة، مؤكدا أن كل ذلك يعطينا الأمل في أن تركيزنا خلال الفترة المقبلة يكون على قطاع الصناعة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأمر الملاحظ هو أن هذه المصانع مع التوسعات التي تشهدها بدأت تدخل أسواقا كبيرة في الخارج، حيث إن مكون التصدير مكون مهم للغاية، رغم إن الحديث كان يدور دوما حول تغطية احتياجات السوق المحلية، إلا أنه مع خطة الحكومة بشأن مضاعفة الصادرات، فبدأنا نعرف أن عددا كبيرا من هذه المصانع أصبح يصدر 50% من إنتاجه، لافتا في هذه النقطة أن الأمر الذي يجلب السعادة أن الأسواق التي تصدر إليها المصانع غير تقليدية، بل أسواقا في دول متقدمة؛ سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية، أو أمريكا الجنوبية، وهو ما يعطي مؤشرا على جودة المنتج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا كاملا مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية فيما يتعلق بالعمل على تحقيق تواصل بصورة أكبر بين مختلف رجال الأعمال، وذلك بالنظر لأن كل مصنع بحاجة إلى مواد خام ومستلزمات إنتاج، قائلا:" في المرحلة الماضية كان هناك تساهل من بعض المنتجين واللجوء لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لكن اليوم هناك مصانع محلية قادرة على توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمختلف عمليات الإنتاج".

وقال رئيس الوزراء: ما يتم من جهود حاليا أسهم في تحقيق المزيد من التواصل بين رجال الأعمال، بما يعزز هدف تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين العديد من المجمعات الصناعية، والصناعات المغذية، مؤكداً أهمية التوسع في تحقيق المزيد من التواصل بين المصنعين ورجال الأعمال، وهو ما سينعكس بدوره على تقليص حجم الاستيراد للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية، تحقيقا لهدف تعميق الصناعة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن زيارة اليوم لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان تعتبر زيارة مبشرة جداً، موضحا أنها اختتمت بتفقد مركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان، مشيرا إلى أن تاريخ إنشاء هذه المصلحة العريقة يرجع إلى خمسينيات القرن الماضي، كما أنها تمتلك 44 مركز تدريب على مستوى الجمهورية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى جهد الحكومة لتطوير وإعادة تأهيل هذه المراكز، وربطها مع احتياجات القطاع الخاص، مع قيامه بتشغيل وإدارة هذه المراكز، لافتا إلى تواجد العديد من الشركاء الأجانب في هذا الشأن، من بينهم برنامج المعونة الأوروبية، إلى جانب العديد من مصانع القطاع الخاص المصري مرتبطة بهذه المراكز وتقوم بإدارتها وتشغيلها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالنماذج الواعدة من شباب مصر الملتحقين بمراكز التدريب للحصول على الثانوية المهنية، إلى جانب شباب آخر خريجين من جامعات مختلفة متخصصين في العديد من المجالات، والذين يسعون إلى الحصول على دورات تدريبية لتغيير مسارهم الوظيفي، وتلبية لمتطلبات سوق العمل، موضحا أن مركز التدريب يقدم نموذجين؛ الأول هو التعليم الفني المهني، والثاني تقديم التدريب المتخصص على أعلى مستوى للعديد من التخصصات، منها ما يتعلق بالطاقة الشمسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة التي يحتاجها السوق المصرية، وكذا الأسواق العالمية.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: فبالتالي بدلًا مما كان يحدث من هجرة غير شرعية وخطورتها على أبنائنا، فهذه المراكز توفر التدريب والتأهيل الذي يفتح فرصا للمتدربين للسفر للخارج بطريقة رسمية، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعا، وهو تأهيل العمالة المصرية لتصبح مدربة على أعلى مستوى؛ بما يلبي متطلبات السوق المحلية وأيضا السوق الأجنبية.

ووجه رئيس الوزراء الشكر في ختام حديثه لجميع الحضور، مؤكدا أن تلك الجولات تدعو دائما إلى التفاؤل والأمل في الشباب المصري.