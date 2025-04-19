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وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تبادل الخبرات فى التدريب المهنى

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وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تبادل الخبرات فى التدريب المهنى

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره السوداني د. أحمد على عبدالرحمن النور، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد اليوم السبت بالقاهرة .


وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات، حيث وجه وزير العمل السوداني الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والشعب المصري على دعمهم للاستقرار والتنمية في السودان .


.واتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك في كافة مجالات العمل خاصة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات التدريب المهني .


واستعرض وزير العمل محمد جبران الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي بالكوادر المصرية الماهرة والمدربة.


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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