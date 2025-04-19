شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تبادل الخبرات فى التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران، نظيره السوداني د. أحمد على عبدالرحمن النور، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد اليوم السبت بالقاهرة .



وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات، حيث وجه وزير العمل السوداني الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية والشعب المصري على دعمهم للاستقرار والتنمية في السودان .



.واتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك في كافة مجالات العمل خاصة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات التدريب المهني .



واستعرض وزير العمل محمد جبران الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي بالكوادر المصرية الماهرة والمدربة.



