شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: حياة المحتجزين بغزة فى خطر بسبب عمليات القصف لجيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت حركة "حماس " اليوم من أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يهدد حياة المحتجزين ويضعها في خطر بسبب عمليات القصف المستمرة لقطاع غزة.. وأن الحركة تحاول حماية جميع المحتجزين والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.

وأوضحت الحركة - في بيان أوردته قناة القاهرة الاخبارية اليوم السبت - أن الاحتلال يدعي قيام حماس بمعاملة المحتجزين بطريقة غير إنسانية للتغطية على فضيحة قتله لأعداد من الأسرى الفلسطينيين.

ولفتت الحركة إلى أنه تم انتشال جثمان شهيد فلسطيني كان مكلفا بتأمين المحتجز الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي ما زال مصيره مجهولا.