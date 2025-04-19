شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مسار محور صلاح سالم وإزالة كوبرى السيدة عائشة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يشهد ميدان السيدة عائشة أعمال تطوير شاملة، ومن بين أعمال التطوير إزالة كوبرى السيدة عائشة والذى تسبب فى الكثير من الحوادث نظرا لوجود منحنى خطر به يؤدى للحوادث فى حالة السرعات العالية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة الفترة القادمة، ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين يمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأضاف محافظ القاهرة ،ل الخليج 365، أنه سيتم تحوير مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح ويجخل فى مسار جديد وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة اخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال.

واوضح المحافظ أنه جارى إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجارى الإنتهاء منه، مشيرا إلى انه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى ثم سيتم إنشاء كوبرى اعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضى فى 15 حادث، مشيرا إلى أنه تم انشائه فى الثمانينات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة وهو ما جعل هناك انحناء خطر يتسبب فى الحوادث.

وأضاف محافظ القاهرة أن ميدان السيدة عائشة سيكون مغلق أمام حركة السيارات، ومزار مفتوح بين القلعة ومساجد السلطان حسن والرفاعى والمحمودى والسيدة عائشة، لافتا إلى أن أعمال التطوير تشبة العملية الجراحية، والدولة تتكلف أخطاء الماضى من أجل توفير آمنة للمواطنين.

وشهد محيط القلعة إعادة استغلال المناطق التى تم تفريغها وتم إنشاء مبانى خدمية تستهدف السياح المترددين على المكان، وتضفى لمسة جمالية على الميدان، كما تم نقل الموقف الخاص بالميكروباص بشكل مؤقت، ويجرى الأن إزالة عدد من المبانى بالميدان ليتم إعادة تخطيط الميدان بشكل كامل، مع غلقه مستقبلا أمام حركة السيارات وتخصيصه للمشاة فقط وإنشاء حدائق ومتنزهات للمشاة ، كما سيتم تحويل مسار محور صلاح سالم لوسط المقابر ليربط مع محور الحضارات بشكل مباشر، وسيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة الموجود حاليا والتخلص منه نهائيا .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم منع السيارات من المرور بميدان السيدة عائشة ضمن مخطط التطوير، وسيكون أول شارع بالميدان هو شارع السيدة عائشة وباقى المساحة بين المسجد والقلعة خالية من المنشأت، مع إعادة تخطيطها وإنشاء حدائق وممشى سياحى، مشيرا إلى خطة التطوير الجارى تنفيذها بميدان السيدة عائشة، تشمل الربط ما بين القلعة ومسجد السلطان حسن، وأن المساحة فى هذة المنطقة ستكون للمشاة فقط وستكون عبارة عن حدائق وممشى متصل بشكل مباشر بالقلعة.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم فتح مدخل باب العزب الذى كان مغلقا بالقلعة، وربطه بمسجد السلطان حسن بشكل مباشر، ليمثل للسائح ممشى مختصرا للعبور إلى مسجدى السلطان حسن والرفاعى، وباقى المزارات بميدان السيدة عائشة، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل مسار محور صلاح سالم، ليمر من المقابر بمحيط ميدان السيدة عائشة ويربط بشكل مباشر مع محور الحضارات ويعبر المحور بكوبرى يمر من خلف نادى الأبطال للربط مع اتجاه الكورنيش ونفق الملك الصالح، كما سيتم إزالة كوبرى السيدة عائشة القائم.