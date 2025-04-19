شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ البابا تواضروس الثانى وكافة الطوائف المسيحية بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وكافة الطوائف المسيحية؛ بمناسبة عيد القيامة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع الإخوة المسيحيين، بأن تعود هذه المناسبات عليهم وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الخير والرخاء، مشيدًا بروح المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، سائلًا الله تعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والوئام، وأن يظل شعبها نسيجًا واحدًا يجمعه الإخلاص والانتماء.