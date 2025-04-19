شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث تنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لتنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهند عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، و بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، و مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة.

وتناول اللقاء تنسيق الجهود لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم أفضل الخدمات بما يعود بالفائدة والنفع على الأبناء والفتيات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع المجتمع المدني متمثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية.

واستعرض الاجتماع خطط العمل المقدمة من مؤسسة حياة كريمة لتطوير عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ حزمة من الأنشطة التي تساعد على الارتقاء بالأبناء والفتيات داخل تلك الدور، وكذلك تطوير البنية التحتية الخاصة بتلك المؤسسات.