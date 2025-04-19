شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوى يوجه نصائح للطلاب استعدادا لامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس نصائح للطلاب بمناسبة قرب امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الثانوية لعدم نسيان المعلومات ونواتج التعلم:

. المذاكرة في مكان هادىء بعيدا عن أي ضوضاء

.المذاكرة من مصدر واحد جيد وكفء وتجنب مذاكرة نفس المعلومات في نفس المادة من أكثر من مصدر لأن ذلك يسبب تداخلها ونسيانها

. تركيز العين على قراءة المعلومات بشكل جيد، لان ذلك يسهم في حفظها في الذاكرة بكفاءة

. تسميع المعلومات بعد مذاكرتها غيابيا(سواء شفهيا أو كتابة)

.تلخيص الطالب الدرس بيده (لو استطاع ذلك) وتجنب قراءة أي ملخصات خارجية قبل أن يقرأ الدرس كاملا حتى يستطيع استيعابه جيدا

. مراجعة مذاكرة الدروس أكثر من مرة( لا يمكن تذكر اي درس من مجرد مذاكرته لمرة واحدة فقط، بل يجب مراجعته أكثر من مرة)

.تجنب المذاكرة في الأوقات التي يقل فيها تركيز الطالب(مثل أثناء العودة من الدرس أو وجود ضوضاء مؤقته حوله.

.مذاكرة ومراجعة الدروس الصعبة في الأوقات التي يزداد فيها تركيز الطالب مثل الصباح الباكر أو قبل الذهاب إلى الدروس

.الاحتفاظ بمفكرة أو كراسة يسجل فيها الطالب المعلومات الصعبة التي ينساها باستمرار .

. تجنب السلبية في المذاكرة مثل الاعتماد على مشاهدة فيديوهات تعليمية أو القراءة الصامتة لأى درس.

.تثبيت مكان وموعد المذاكرة مما يزيد من كفاءة التركيز والتذكر .

. التغذية السليمة المتوازنة بلا إفراط ولا تفريط

.تجنب التفكير في النزاعات أو الخلافات مع الأخرين

. تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت والموبايل بشكل مفرط.

وتبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بداية من 24 مايو بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو المقبل.

