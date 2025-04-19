شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد..راجيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قداسته بموفور الصحة والعافية وعلى مصر وشعبها العظيم بمزيد من المحبة والسلام.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات قداس عيد القيامة 2025، موضحة أن البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك مساء اليوم السبت 19 أبريل، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

تُنظِّم الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

ويشارك في الاحتفال قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، كما يتضمن البرنامج فقرات روحية وفنية يقدمها فريق "الحياة الأفضل"، إلى جانب المايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، والأستاذ شريف الضبع.

ويتضمن برنامج الاحتفال: صلاة افتتاحية، وفقرة ترانيم، وقراءة من الكتاب المقدس، تليها كلمة راعي الكنيسة، ويُختتم الاحتفال بكلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.