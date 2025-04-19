شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا.. ارتفاع بدرجات الحرارة ذروته الثلاثاء والأربعاء والقاهرة تتجاوز الـ 35 والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تؤدى لارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ذروة الارتفاع متوقع أن تكون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين والعظمى فى القاهرة والتي ستتجاوز الـ 35 درجة على سبيل المثال.

وتابعت: يأتي ذلك فى ظل وجود امتداد مرتفع جوي يساعد على أجواء مشمسه وتكون الأجواء ربيعية مستقرة خلال فترات النهار حارة فى أغلب المحافظات .

ويشهد اليوم السبت 19 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 18 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 18 العظمى 31

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 العظمى 31

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 31

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 32

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 33

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 34

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 35

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 38

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 36

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 20 والعظمى 37



