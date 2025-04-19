شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لمؤتمر العمل العربى: مصر حريصة على دعم العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى وزير العمل محمد جبران ، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية ، رحب خلالها بأطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ، والتأكيد على أن مصر تحرص دائما على تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، و ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية،وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

وقال الرئيس في الكلمة التي ألقاها الوزير جبران : "أنه لمن دواعي سعادتي أن أرحب بكم جميعًا، رؤساء وأعضاء الوفود العربية المُشاركة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات الدولية والإقليمية ..وجميع الحضور الكرام ..فمرحبًا بكم على أرض بلدكم الثاني "مصر".. أرض السلام والمحبة والإخاء... وإنني على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيكون قيمة حقيقية تُضاف إلى قيم العمل العربي المشترك سواء من حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة أو النتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عنه، لتُساهم في التنمية ، خاصة ونحن نمتلك كل مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تُعزز سُبل التعاون والتكامل، وتواجه كل تحديات ومتغيرات سوق العمل وأنماطه الجديدة ،ومهنه المستقبلية والمُستحدثة.."

وتقدم الرئيس في كلمته بالشكر والتقدير إلى منظمة العمل العربية ،لما تقوم به من جهود في دعم قضايا التشغيل والتدريب ،ومواجهة البطالة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، في بيئة عمل لائقة مُشجعة على الإستثمار ومحافظة على مُكتسبات العمال المشروعة،وذات تشريعات متوزانة وعادلة لصالح طرفي العملية الإنتاجية...وقال :"بإسم جمهورية مصر العربية أعلن افتتاح أعمال هذه الدورة رقم 51 لمؤتمر العمل العربي متمنيًا للمشاركين إقامة طيبة وللمؤتمر النجاح والتوفيق." .