شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم: استمرار الدراسة غدا الأحد 20 أبريل والإثنين إجازة لجميع الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على أن الدراسة غدا الأحد 20 ابريل الجارى مستمرة فى المدارس دون توقف، حيث تستمر التقييمات وشرح المقررات الدراسية وتواجد المعلمين ومديرين المدارس إضافة إلى متابعة الحضور والغياب اليومى من قبل المدارس، مع المرور على المدارس والفصول من قبل القيادات فى الإدارات التعليمية والمديريات للتأكد من انتظام الدراسة بالمدارس.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.