شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة «الفردوس» للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد الجديد لشهر شوال 1446 هـ من مجلة «الفردوس» للأطفال، ويتضمن مجموعة مميزة من القصص والموضوعات الهادفة، التي تهدف إلى بناء وعي الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، في إطار رؤية وزارة الأوقاف لبناء جيل واعٍ ومثقف قادر على صناعة مستقبل مشرق.

وفي افتتاحية العدد، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أبناءه وبناته بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه أن يجعل أيامنا كلها فرحة وأعيادًا، "مضى رمضان سريعًا وأعلم أبنائي أنكم قد اجتهدتم في العمل والطاعة والعبادة طوال الشهر الكريم، أدعو الله أن يتقبل عملكم هذا وأن نكون قد نلنا جميعًا مغفرته ورضوانه في هذا الشهر المبارك، وأتمنى منكم أبنائي أن تجعلوا كل أيامكم رمضان في الطاعة والعمل، فرب رمضان هو ربنا وخالقنا في كل يوم وكل لحظة فلنجعل رضاه ومغفرته هو هدفنا الذي نسعى إليه دائمًا".

يتضمن العدد الجديد مجموعة من القصص المشوقة، التي تجمع بين المتعة والفائدة، منها: «حكايات فردوس وسماحة»، و«حكايات من زمن فات»، و«الشمس لا تقلي البيض»، و«آداب الطعام»، و«فكرة في كتاب»، وغيرها الكثير.

وتتميز هذه القصص بأسلوبها الإبداعي الذي يسهم في غرس القيم الإنسانية وتعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال بأسلوب تربوي مبتكر.

تأتي مجلة «الفردوس» ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لدعم المحتوى التربوي الهادف للأطفال، وبناء جيل يتحلى بالأخلاق والقيم النبيلة.